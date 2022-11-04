"Мой район. Навигатор": столичные мероприятия по случаю Дня народного единства

Столица готовится к праздничным выходным. В России 4 ноября будет отмечаться День народного единства. К этой дате на Красной площади после масштабной реставрации открыли памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому – главным героям ноябрьских событий 1612 года.

В городе запланировано множество мероприятий. Например, проект "Московские сезоны" на ВДНХ познакомит москвичей с традициями регионов России. Будут мастер-классы, интеллектуальные игры и дегустация продуктов из разных городов. Участники представят около 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции.

В эти выходные вспомнят еще одну важную дату – 81-ю годовщину парада 1941 года. На Красной Площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный обороне Москвы. Гостей ждут инсталляции, песни военных лет и кинохроника.