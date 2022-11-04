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Транспорт

"Мой район. Навигатор": часть Калужско-Рижской линии закроют с 4 ноября

"Мой район. Навигатор": часть Калужско-Рижской линии закроют с 4 ноября

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Москвичам придется перестроить привычные маршруты в метро. В период с 4 по 8 ноября планируется закрытие участка Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки". Под действующим участком в данный момент прокладывают тоннель будущей Троицкой линии, поэтому движение поездов придется на время остановить.

Пассажиры могут воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую линию, а также наземным транспортом. В качестве альтернативы москвичам порекомендовали использовать БКЛ, станцию МЦК "Площадь Гагарина".

Троицкая линия пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк". С ее открытием удобных маршрутов станет больше, а у десятков тысяч москвичей впервые появится метро в пешей доступности.

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