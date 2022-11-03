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03 ноября, 22:10

Общество

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о погоде в столице на ноябрьские праздники

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о погоде в столице на ноябрьские праздники

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В первые ноябрьские выходные москвичей ждет солнечная погода. Днем 5 ноября воздух прогреется до 3 градусов тепла, ночью будет до -3 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что устойчивой отрицательной температуры не стоит ждать до 13 ноября.

Также он прокомментировал, что в центре европейской России и в Москве погода будет в пределах климатической нормы. По словам Вильфанда, зима не будет экстремально холодной. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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