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03 ноября, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": 40 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве

"Мой район. Навигатор": 40 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве

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В 2022 году в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию 40 домов. Новоселье отпраздновали более 15 тысяч человек. Новые многоэтажки расположены в 11 округах столицы. Больше всего сданных новостроек находится на юго-западе столицы.

Первые этажи в новостройках можно использовать для размещения коммерческих объектов. По проекту, во всех дворах возводят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Обязательным является и озеленение территории.

При переезде новоселы могут заказать бесплатный транспорт и грузчиков. Такая возможность у них появилась два года назад благодаря сервису, организованному на портале mos.ru. Горожане могут записаться онлайн на осмотр квартиры, в электронной форме загрузить документы, подать заявление на устранение строительных дефектов и многое другое.

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