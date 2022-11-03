"Народный дом". Познавательный фильм

В ТиНАО построены первые жилые дома с использованием инновационных технологий. Уточняется, что их строят из модулей. По новой технологии квартиры производятся на заводе целиком. Процесс создания похож на конвейерную сборку автомобилей: сначала возводятся стены, потом – отделка.

Так, на новом заводе за один час могут создать стометровую квартиру. По аналогии с одним известным немецким автоконцерном, такое производство можно назвать “народным домом”.

Съемочная группа студии Аркадия Мамонтова наблюдала за воплощением этого масштабного проекта в жизнь – от идеи до результата. Подробнее – в фильме "Народный дом".