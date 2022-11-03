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"Мой район. Обратная связь": второй этап капитального ремонта Новокутузовского тоннеля

"Мой район. Обратная связь": второй этап капитального ремонта Новокутузовского тоннеля

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Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

В Западном административном округе Москвы начался второй этап капитального ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. На первом этапе уже обновили крайние левые полосы в центральном тоннеле. В настоящее время в порядок приводят крайние правые полосы и прилегающие въездные и выездные тоннели.

Специалисты монтируют инженерные коммуникации, обновляют облицовку, ремонтируют деформационные швы и устанавливают светильники. Также планируют привести в порядок системы пожаротушения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и восстановить целостность стен и потолков тоннелей. В финале проведут укладку асфальта. Во время ремонта движение в тоннельном комплексе не прекращается. Все работы планируется завершить в третьем квартале 2023 года.

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