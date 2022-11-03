"Мой район. Навигатор": скейт-парк олимпийского уровня появился в Ясеневе

В Ясеневе появился скейт-парк олимпийского уровня. Его площадь составила более двух тысяч квадратных метров. Скейт-парк построили на окраине Битцевского леса в локальном рекреационном центре "Двор в лесу", который создали на месте гаражей.

Дизайн и конфигурацию пространства разрабатывали вместе с профессиональными спортсменами. Скейт-парк подойдет для новичков и опытных экстремалов, кататься можно на скейт-бордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах. Катание бесплатно.

На площадке сделали разноуровневый каскад фигур, который имитирует уличные препятствия. Это лестницы, парапеты, перила и кочки. Еще обустроили бетонный боул – уникальную чашу для олимпийской дисциплины. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".