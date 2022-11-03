"Мой район. Навигатор": московские музеи пригласили горожан на "Ночь искусств" 4 ноября

Московские музеи пригласили горожан на "Ночь искусств". Акция пройдет 4 ноября. В этот вечер многие выставки и постоянные экспозиции москвичи смогут посетить бесплатно. Например, двери главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина будут открыты с 07:00 до 23:00.

Бесплатные билеты доступны на все программы в Историческом музее, Музее Отечественной войны 1812 года и в Палатах бояр Романовых. Всего в акции примут участие более 200 городских площадок: театры, библиотеки, концертные залы и культурные центры. Москвичей ждут спектакли, экскурсии, концерты, мастер-классы, кинопоказы, поэтические встречи и литературные балы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".