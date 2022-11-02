"Мой район. Навигатор": реконструкцию станции "Каширская" БКЛ завершат к концу 2022 года

Специалисты завершат реконструкцию станции "Каширская" БКЛ к концу 2022 года. Во время ремонта рабочие заменили инженерные коммуникации, рельсы, облицевали стены, обновили вестибюли. Станцию практически разобрали и собрали заново. При этом специалисты постарались максимально сохранить исторический облик постройки.

В порядок приводят и пространство вокруг станции. Открытие "Каширской" улучшит транспортное обслуживание жителей районов Зюзино, Нагорный и Нагатино-Садовники. Ремонт станции – часть большого проекта по реконструкции Каховской линии, чтобы включить ее в состав БКЛ. Линия станет более востребованной: пассажиры смогут без пересадки добираться в разные районы города.