Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03:30

Город

"Мой район. Навигатор": станцию "Каширская" БКЛ сдадут в эксплуатацию до конца года

"Мой район. Навигатор": станцию "Каширская" БКЛ сдадут в эксплуатацию до конца года

"Мой район. Навигатор": спектакль "Поколение Маугли" обрел свой дом

"Мой район. Навигатор": современные велопешеходные мосты построят над Мневниковской поймой

"Мой район. Навигатор": реконструкция памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров

О земельно-имущественной политике рассказали на пресс-конференции в столице

Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

В ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов

Директор Московского зоопарка рассказала, готов ли спасенный медведь Диксон к холодам

В Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона

Работы по реконструкции станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро подходят к концу. Объект пообещали сдать в эксплуатацию к концу года.

Во время ремонта рабочие заменили инженерные коммуникации, рельсы, облицевали стены, обновили вестибюли. Станцию практически разобрали и собрали заново. При этом специалисты постарались максимально сохранить исторический облик постройки, в том числе панно-барельефы.

В порядок приводят и пространство вокруг станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика