"Мой район. Навигатор": станцию "Каширская" БКЛ сдадут в эксплуатацию до конца года

Работы по реконструкции станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро подходят к концу. Объект пообещали сдать в эксплуатацию к концу года.

Во время ремонта рабочие заменили инженерные коммуникации, рельсы, облицевали стены, обновили вестибюли. Станцию практически разобрали и собрали заново. При этом специалисты постарались максимально сохранить исторический облик постройки, в том числе панно-барельефы.

В порядок приводят и пространство вокруг станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

