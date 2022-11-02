03:30Город
"Мой район. Навигатор": станцию "Каширская" БКЛ сдадут в эксплуатацию до конца года
Работы по реконструкции станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро подходят к концу. Объект пообещали сдать в эксплуатацию к концу года.
Во время ремонта рабочие заменили инженерные коммуникации, рельсы, облицевали стены, обновили вестибюли. Станцию практически разобрали и собрали заново. При этом специалисты постарались максимально сохранить исторический облик постройки, в том числе панно-барельефы.
В порядок приводят и пространство вокруг станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор