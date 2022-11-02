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"Мой район. Навигатор": спектакль "Поколение Маугли" обрел свой дом

"Мой район. Навигатор": спектакль "Поколение Маугли" обрел свой дом

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Спектакль "Поколение Маугли" обрел свой дом. До недавнего времени его играли на разных столичных площадках, а в новом сезоне он вошел в репертуар МХТ имени Чехова. В проекте задействованы более 100 маленьких артистов. Вместе с ними на сцену выходят профессиональные актеры. В разные годы это были Константин Хабенский, Тимур Родригез, Полина Гагарина, Василий Вакуленко , Данила Козловский и многие другие.

"Поколение Маугли" – это благотворительный проект МХТ и Фонда Хабенского. Средства от продажи билетов идут на лечение детям, страдающим от опухолей мозга. Актерам уже удалось собрать более 30 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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