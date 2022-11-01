"Мой район. Навигатор": новый тематический поезд запустили в столичном метро

В столичном метро запустили состав, посвященный столетию со дня основания конструкторского бюро "Туполев". В течение полугода он будет ходить по Арбатско-Покровской линии. Все вагоны оформлены дизайнерами – на стенах фото и цитаты с историей знаменитого конструкторского бюро и его достижениями.

Возможно, тематическое оформление поезда вдохновит кого-то из молодых пассажиров выбрать своей профессией именно авиастроительную отрасль и присоединиться к коллективу известного на весь мир конструкторского бюро. Его специалисты создали первые отечественные цельнометаллические, реактивные пассажирские самолеты, а также первый в мире пассажирский сверхзвуковой лайнер Ту-144.