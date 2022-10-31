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31 октября, 21:40

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"Мой район. Навигатор": многофункциональный центр "Место встречи Орбита" в столице

"Мой район. Навигатор": многофункциональный центр "Место встречи Орбита" в столице

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В районе Нагатинский Затон готов к открытию многофункциональный центр "Место встречи Орбита". Раньше там располагался одноименный кинотеатр.

Здание 1966 года постройки сильно обветшало и морально устарело, и его решили реконструировать. Теперь это четырехэтажный комплекс площадью почти 9,5 тысячи квадратных метров. Помимо кинокомплекса, в нем разместились торговые галереи, а так же рестораны и кафе.

В теплое время года на крыше центра будет работать зеленая терраса с шезлонгами. Для удобства посетителей в здании установили лифты. По проекту привели в порядок прилегающую территорию, а для автомобилистов организовали наземный паркинг.

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Сюжет: "Мой район"
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