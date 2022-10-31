"Мой район. Навигатор": в Москве завершилась реконструкция автомобильного путепровода

В центре Москвы завершилась реконструкция автомобильного путепровода. Он расположен в Пресненском районе вблизи пересечения МЦК со Шмитовским проездом.

Трасса входит в состав крупного транспортного-пересадочного узла "Шелепиха". Помимо автомобильных дорог, в него входят одноименная станция Большой кольцевой линии и платформа МЦК. Еще поблизости идет активное строительство жилых кварталов. Так что обновленная трасса поможет местным жителям избежать заторов.

Длина путепровода – около 50 метров, ширина – 12 метров. Одновременно с трассой в порядок привели прилегающие улицы. Там оборудовали дождевую канализацию, установили новые фонари и все озеленили.