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"Мой район. Навигатор": в Москве завершилась реконструкция автомобильного путепровода

"Мой район. Навигатор": в Москве завершилась реконструкция автомобильного путепровода

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В центре Москвы завершилась реконструкция автомобильного путепровода. Он расположен в Пресненском районе вблизи пересечения МЦК со Шмитовским проездом.

Трасса входит в состав крупного транспортного-пересадочного узла "Шелепиха". Помимо автомобильных дорог, в него входят одноименная станция Большой кольцевой линии и платформа МЦК. Еще поблизости идет активное строительство жилых кварталов. Так что обновленная трасса поможет местным жителям избежать заторов.

Длина путепровода – около 50 метров, ширина – 12 метров. Одновременно с трассой в порядок привели прилегающие улицы. Там оборудовали дождевую канализацию, установили новые фонари и все озеленили.

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Сюжет: "Мой район"
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