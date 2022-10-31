"Мой район. Навигатор": строительство БКЛ

Ждать поездов на Большой кольцевой линии нужно будет всего полторы минуты. Интервал движения составов на БКЛ сократится в два раза, когда запустят все участки этой ветки. Для безупречной работы линии строят современные электродепо. На одном из таких объектов – в депо "Нижегородское" – побывал Сергей Собянин.

Там сейчас достраивают корпус, где поезда будут ремонтировать. Работы завершат в 2023 году, тогда же запустят движение по всем участкам Большой кольцевой линии.