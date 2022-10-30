"Мой район. Навигатор": в Замоскворечье отреставрировали особняк купцов Сушкиных

В Замоскворечье завершилась реставрация особняка купцов Сушкиных – Кеворкова. Точных данных о том, когда именно был построен дом, не сохранилось. Скорее всего, это произошло в конце XVIII века.

Планировка и внешний вид здания неоднократно менялись, так же как и его владельцы. В 2013 году дом был признан объектом культурного наследия. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".