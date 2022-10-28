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28 октября, 22:25

Общество

"Мой район. Навигатор": продлен проект по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках

"Мой район. Навигатор": продлен проект по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках

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В столице продлили пилотный проект по выдаче льготных лекарств. Речь идет о препаратах, которые отпускаются по электронным рецептам в коммерческих аптеках. Такая возможность сохранится до конца года.

Принять участие в программе могут коммерческие аптеки, которые подключены к ЕМИАС. Они обязаны выдавать льготникам необходимые лекарства в день обращения. При этом горожане сохраняют возможность получать бесплатные препараты в привычной форме и в аптечных пунктах районных поликлиник. Для этого необходимо предъявить QR-код электронного рецепта на экране смартфона или в бумажном виде.

В настоящий момент к проекту присоединились свыше 350 коммерческих аптек. Весь список частных и городских пунктов, выдающих льготные лекарства, можно посмотреть в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО".

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