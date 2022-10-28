"Мой район. Навигатор": в Москве досрочно открылся новый тоннельный путепровод

В столице досрочно открылся новый тоннельный путепровод. Он обеспечит прямой съезд с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова. Это улучшит транспортную доступность ТПУ "Саларьево" и сделает комфортным подъезд к жилым кварталам на юго-западе столицы.

Строить путепровод было непросто, так как он находится рядом с пешеходным переходом. Еще важная особенность – тоннелем диспетчеры смогут управлять дистанционно. Протяженность путепровода – 300 метров. Там есть вся необходимая противопожарная техника, в случае задымления насосы и датчики сработают автоматически.