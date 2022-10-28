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"Мой район. Навигатор": две развязки реконструируют на МКАД

"Мой район. Навигатор": две развязки реконструируют на МКАД

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Две развязки реконструируют на МКАД. Первая – на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Работы планируют завершить в 2022 году. Этого ждут более полумиллиона человек – жители Лианозова и Бибирева. Съезд с Алтуфьевского шоссе на МКАД заметно улучшит транспортную доступность.

Развязки на МКАД реконструируют и строят очень активно. Кольцевую дорогу избавляют от клеверных развязок, которые создают заторы. В ближайшее время на магистрали не останется ни одного такого участка.

Еще один транспортный проект Москвы – развязка МКАД с Профсоюзной улицей, где построят дополнительные съезды. Один из новых путепроводов будет пересекать съезд с Калужского шоссе.

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