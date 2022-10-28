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"Мой район. Навигатор": новую подсветку пешеходного перехода протестировали в Строгине

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В Строгине, на Таллинской улице, оборудовали инновационной подсветкой пешеходный переход. Невысокие столбы с мощными прожекторами установили по обе стороны дороги.

Благодаря направленному свету зебра вечером превращается в светящийся путь. Поблизости находятся школы и сквер. Кроме того, по этому маршруту жители идут от метро домой. Теперь их путь в вечернее время станет безопаснее.

Новые фонари включаются автоматически, вместе с уличным освещением. В течение года специалисты будут анализировать этот дорожный участок на аварийность. Если эксперимент пройдет удачно, столбы с прожекторами начнут устанавливать по всему городу.

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