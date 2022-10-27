27 октября, 21:55Город
"Мой район. Навигатор": домики для уток начали убирать с московских водоемов
Домики для уток начали убирать с московских водоемов. Такая мера необходима, чтобы сохранить птичьи дома во время холодов.
Всего в Москве 150 таких птичьих резиденций, их обслуживают специалисты Мосводостока. Чтобы извлечь из воды один подобный дом, работникам приходится привлекать лодку и кран, ведь вес конструкций – около 50 килограммов. Первыми на зимнюю консервацию оправились домики в Раменках и Марьине.
Птичьи дома уберут примерно за месяц. Зимой каждую конструкцию осмотрят и при необходимости отремонтируют. Весной все плавучие жилища вернут на прежние места.