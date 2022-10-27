Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

27 октября, 21:55

Город

"Мой район. Навигатор": домики для уток начали убирать с московских водоемов

"Мой район. Навигатор": домики для уток начали убирать с московских водоемов

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Музей транспорта

"Интервью": Михаил Кизлык – о новинках системы видеонаблюдения на дорогах Москвы (не публи

"Мой район. Навигатор": музей Павла и Сергея Третьяковых отреставрировали в Москве

Преображенскую площадь перед центром "Моссовет" благоустроили в столице

Более 1 млн человек посетили музейный город ВДНХ с начала года

Москвичам рассказали о новом путепроводе на юго-западе столицы

Собянин поручил ускорить завершение строительства новой школы на Люблинской улице

В Москве украли 60 млн рублей с помощью билетов "банка приколов"

Проезд по тоннельному путепроводу на Киевском шоссе откроют досрочно

Домики для уток начали убирать с московских водоемов. Такая мера необходима, чтобы сохранить птичьи дома во время холодов.

Всего в Москве 150 таких птичьих резиденций, их обслуживают специалисты Мосводостока. Чтобы извлечь из воды один подобный дом, работникам приходится привлекать лодку и кран, ведь вес конструкций – около 50 килограммов. Первыми на зимнюю консервацию оправились домики в Раменках и Марьине.

Птичьи дома уберут примерно за месяц. Зимой каждую конструкцию осмотрят и при необходимости отремонтируют. Весной все плавучие жилища вернут на прежние места.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика