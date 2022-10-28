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Общество

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Музей транспорта

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Музей транспорта

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Музей транспорта приглашает на бесплатные экскурсии в честь Дня автомобилиста. Их проведут 30 октября.

Экскурсию организуют в хранилище музея в Ступинском проезде. Посетители увидят технику советских времен: легковую, грузовую, городскую, а также машины такси и милиции, автобусы и троллейбусы. Экскурсоводы расскажут об истории создания и эксплуатации этого транспорта.

Еще москвичей ждет "Прогулка по палубе архитектурного корабля". Это уникальная экскурсия по зданию Северного речного вокзала. За полтора часа гости пройдут почти три тысячи шагов по дворцу на Химкинском водохранилище, изучат детали интерьера и побывают на смотровой площадке.

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