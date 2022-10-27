"Мой район. Навигатор": новые электродепо будут обслуживать БКЛ метро Москвы

В Москве специалисты готовят к запуску БКЛ метро. Для обслуживания самого большого в мире метрокольца строят новые электродепо. В их числе – "Нижегородское", где достраивают корпус отстоя и ремонта поездов. После открытия туда одновременно смогут заходить около 30 составов метрополитена. Специалисты планируют завершить все строительные работы в этом депо в 2023 году.

Сергей Собянин посетил строительную площадку депо "Нижегородское". Он прокомментировал, что требуется огромная инфраструктура для запуска и эффективной эксплуатации БКЛ. Также мэр столицы рассказал о еще двух строящихся депо и будущем изменении интервала движения поездов.