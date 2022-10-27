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"Мой район. Обратная связь": цветочные клумбы подготовили к зиме

"Мой район. Обратная связь": цветочные клумбы подготовили к зиме

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На Манежной площади специалисты комплекса городского хозяйства подготовили цветочные клумбы к зиме. Эта мера необходима для того, чтобы цветники и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили холода.

В порядок привели сами клумбы, очистили их от сорняков и травы, удалили засохшие листья и бутоны. Растения обработали от вредителей и подкормили удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость.

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