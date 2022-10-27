Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

04:00

Город

"Мой район. Навигатор": московские цветники подготовили к зиме

"Мой район. Навигатор": московские цветники подготовили к зиме

"Мой район. Навигатор": лечащие рисунки появились на деревьях в парках Москвы

"Мой район. Навигатор": открылось движение по новой дороге в ТиНАО

"Жизнь в большом городе": Москва. Искусство

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали музей Павла и Сергея Третьяковых

Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах поселка Гольмовский

"The City. Идём": столичные выставки, связанные с наукой и инновациями

Международная косметическая выставка InterCHARM стартовала в Москве

Территорию столичной школы № 1534 обновили по программе "Мой район"

Домики для уток начали убирать с московских водоемов

На Манежной площади специалисты комплекса городского хозяйства подготовили цветочные клумбы к зиме. Их очистили от сорняков и травы, удалили засохшие листья и бутоны. Растения обработали от вредителей и подкормили удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость.

Кустовые розы укрыли специальным защитным материалом. Такие работы прошли по всей Москве: на Земляном Валу, Варшавском и Рублевском шоссе и площади Гагарина.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика