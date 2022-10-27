"Мой район. Навигатор": московские цветники подготовили к зиме

На Манежной площади специалисты комплекса городского хозяйства подготовили цветочные клумбы к зиме. Их очистили от сорняков и травы, удалили засохшие листья и бутоны. Растения обработали от вредителей и подкормили удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость.

Кустовые розы укрыли специальным защитным материалом. Такие работы прошли по всей Москве: на Земляном Валу, Варшавском и Рублевском шоссе и площади Гагарина.