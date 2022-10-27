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"Мой район. Навигатор": лечащие рисунки появились на деревьях в парках Москвы

"Мой район. Навигатор": лечащие рисунки появились на деревьях в парках Москвы

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Изображения животных, птиц, эльфов и репродукции известных полотен можно увидеть в столичных парках. В экспозиции – почти 250 деревьев-картин. Участники акции "ПаркАрт" создают рисунки, которые лечат стволы столичных деревьев.

Такой "пластырь" из акриловых красок помогает продлить жизнь ослабленному дереву. 150 художников-волонтеров создали 250 подобных картин за семь лет. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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