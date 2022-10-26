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Транспорт

"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 12 ноября

"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 12 ноября

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С 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии метро. Отрезок между станциями "Автозаводская" до "Орехово" будет недоступен пассажирам около полугода. Чтобы минимизировать сроки ремонта, работы будут вестись круглосуточно.

На закрытых станциях полностью обновят инфраструктуру. Там уложат специальные блоки, которые гасят вибрации и появится бесстыковой путь. Благодаря этому поездки на Замоскворецкой линии станут тише и комфортнее.

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