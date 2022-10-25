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25 октября, 21:45

Город

"Мой район. Навигатор": вышки для наблюдения за белками отремонтировали в Щукинском парке

"Мой район. Навигатор": вышки для наблюдения за белками отремонтировали в Щукинском парке

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Жителей Щукина и других районов приглашают прогуляться по обновленному Щукинскому парку. Там появились современные спортивные и детские площадки с безопасным покрытием, игровыми комплексами и тренажерами.

Специалисты отремонтировали беседки и вышки для наблюдения за птицами и белками. У входа в парк появилась площадь, где можно проводить праздники и фестивали. С нее же начинается аллея, которая ведет к центральной клумбе.

Кроме того, в парке появилась площадка для выгула и дрессировки собак. Ее разделили на зоны для крупных и мелких пород. Щукинский парк дополнительно озелени, высадили деревья и кустарники.

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Сюжет: "Мой район"
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