"Мой район. Навигатор": с 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии метро

С 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии столичного метро. Отрезок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" будет недоступен пассажирам около полугода.

Чтобы минимизировать сроки ремонта, работы будут вестись круглосуточно. На закрытых станциях полностью обновят инфраструктуру. Там уложат специальные блоки, которые гасят вибрации, а также появится бесстыковой путь. Благодаря этому поездки станут тише и комфортнее.

На закрытом участке организуют бесплатные компенсационные автобусы. Они начнут ходить по выделенным полосам. Кроме того, пассажиры смогут строить маршруты через Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги и второй диаметр.