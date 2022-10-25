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25 октября, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": с 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии метро

"Мой район. Навигатор": с 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии метро

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С 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии столичного метро. Отрезок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" будет недоступен пассажирам около полугода.

Чтобы минимизировать сроки ремонта, работы будут вестись круглосуточно. На закрытых станциях полностью обновят инфраструктуру. Там уложат специальные блоки, которые гасят вибрации, а также появится бесстыковой путь. Благодаря этому поездки станут тише и комфортнее.

На закрытом участке организуют бесплатные компенсационные автобусы. Они начнут ходить по выделенным полосам. Кроме того, пассажиры смогут строить маршруты через Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги и второй диаметр.

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Сюжет: "Мой район"
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