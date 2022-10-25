"Мой район. Навигатор": в лесопарке "Кусково" завершили очистку Большого дворцового пруда

В столичном лесопарке "Кусково" завершилась очистка Большого дворцового пруда. Со дна убрали водоросли, ил и мелкий бытовой мусор. Вдоль берега со стороны улицы Юности и около острова высадили растения.

Кроме того, водоем украсили белыми, красными и розовыми кувшинками – всего их около 100. Была благоустроена и близлежащая территория. Во-первых, заменили покрытие дорожек. Их сделали из экологичных материалов, пропускающих воду. Во-вторых, полюбоваться прудом теперь можно сидя на шезлоге. Они появились в новой зоне отдыха. А еще вдоль береговой линии установили скамейки и фонари.