"Мой район. Навигатор": Московский НПЗ высадил в парке Капотни новые деревья

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Сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода высадили новые деревья в парке Капотни. Мероприятие проводится ежегодно совместно с с департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

Акция организуется в столице с 2015 года. В числе высаженных деревьев были лиственницы, ивы и каштаны. Всего в ходе мероприятия высадили более 80 саженцев, выращенных в специальных питомниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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