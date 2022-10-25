"Мой район. Навигатор": Московский НПЗ высадил в парке Капотни новые деревья

Сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода высадили новые деревья в парке Капотни. Мероприятие проводится ежегодно совместно с с департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

Акция организуется в столице с 2015 года. В числе высаженных деревьев были лиственницы, ивы и каштаны. Всего в ходе мероприятия высадили более 80 саженцев, выращенных в специальных питомниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.