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24 октября, 21:50

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"Мой район. Навигатор": новый арт-объект появился у входа в спорткомплекс "Авангард"

"Мой район. Навигатор": новый арт-объект появился у входа в спорткомплекс "Авангард"

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В столичном районе Перово завершилась установка уникального арт-объекта перед историческим входом в спорткомплекс "Авангард". На территории стадиона 1954 года в данный момент идут работы по благоустройству. Уже обновили вход с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов.

Арт-объект подчеркивает основную стилистику всего спорткомплекса. Чтобы установить его на площади, потребовался подъемный кран мощностью 50 тонн.

Также колоннаду на входе украшают два мозаичных панно – юноши и девушки. Их восстановили по цветным фотографиям. Работы выполнили в мастерской, а затем панно привезли и разместили на архитектурном ансамбле. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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