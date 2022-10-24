"Мой район. Навигатор": специалисты начали высаживать тюльпаны к весне в Москве

Москва уже начинает готовиться к весне. На Манежной площади специалисты высаживают луковицы тюльпанов. Работы идут и в других локациях: на набережных, площадях, в скверах, парках и общественных пространствах.

Цветы распустятся к майским праздникам. Всего столичные клумбы пополнят 15 миллионов тюльпанов, а общая площадь цветников составит около 220 тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".