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24 октября, 06:15

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"Мой район. Навигатор": специалисты начали высаживать тюльпаны к весне в Москве

"Мой район. Навигатор": специалисты начали высаживать тюльпаны к весне в Москве

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Москва уже начинает готовиться к весне. На Манежной площади специалисты высаживают луковицы тюльпанов. Работы идут и в других локациях: на набережных, площадях, в скверах, парках и общественных пространствах.

Цветы распустятся к майским праздникам. Всего столичные клумбы пополнят 15 миллионов тюльпанов, а общая площадь цветников составит около 220 тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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