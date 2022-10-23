Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

23 октября, 19:15

Город

"Мой район. Навигатор": в столичном регионе начался сезон опят

"Мой район. Навигатор": в столичном регионе начался сезон опят

"Новости часа": южный участок МСД готов уже наполовину

"Мой район. Навигатор": спортивный кластер создали в Северном Бутове

Два крупных участка метро временно закроют в ноябре

"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать тюльпаны к весне

Московский зоопарк показал процесс обустройства бассейна для медведя с Диксона

"Мой район. Навигатор": в Москве возрождают эскалаторную галерею 1959 года

"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроили больше 80 километров набережных

Собянин рассказал о ходе строительства спорткомплекса в Бибиреве

Столичные производители спецодежды начали шить военную экипировку

В столичном регионе начался сезон опят. Одно из наиболее востребованных мест среди грибников – национальный парк "Лосиный остров". Там смешанный лес, есть буреломы и пни – все, что нужно опятам для роста.

Еще одно грибное место – Кузьминский лесопарк. Как говорят опытные лесники, если идти от усадьбы Деда Мороза в сторону МКАД, то можно найти несколько участков, где опята буквально на каждом шагу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика