23 октября, 19:15Город
"Мой район. Навигатор": в столичном регионе начался сезон опят
В столичном регионе начался сезон опят. Одно из наиболее востребованных мест среди грибников – национальный парк "Лосиный остров". Там смешанный лес, есть буреломы и пни – все, что нужно опятам для роста.
Еще одно грибное место – Кузьминский лесопарк. Как говорят опытные лесники, если идти от усадьбы Деда Мороза в сторону МКАД, то можно найти несколько участков, где опята буквально на каждом шагу. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор