16:00Город
"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать тюльпаны к весне
Москва уже начинает готовиться к весне. На Манежной площади специалисты высаживают луковицы тюльпанов. Работы идут и в других локациях: на набережных, площадях, в скверах, парках и общественных пространствах.
Цветы распустятся к майским праздникам. Всего столичные клумбы пополнят 15 миллионов тюльпанов, общая площадь цветников составит около 220 тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор