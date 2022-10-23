Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:00

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать тюльпаны к весне

"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать тюльпаны к весне

Московский зоопарк показал процесс обустройства бассейна для медведя с Диксона

"Мой район. Навигатор": в Москве возрождают эскалаторную галерею 1959 года

"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроили больше 80 километров набережных

Собянин рассказал о ходе строительства спорткомплекса в Бибиреве

Столичные производители спецодежды начали шить военную экипировку

"Новости часа": СК создаст горячую линию для мобилизованных

В Москве начали производить военную экипировку

"Новости часа": мобилизованным дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

Москвичам рассказали о поддержке семей мобилизованных в столице

Москва уже начинает готовиться к весне. На Манежной площади специалисты высаживают луковицы тюльпанов. Работы идут и в других локациях: на набережных, площадях, в скверах, парках и общественных пространствах.

Цветы распустятся к майским праздникам. Всего столичные клумбы пополнят 15 миллионов тюльпанов, общая площадь цветников составит около 220 тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика