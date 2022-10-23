Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:15

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроили больше 80 километров набережных

"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроили больше 80 километров набережных

Собянин рассказал о ходе строительства спорткомплекса в Бибиреве

Столичные производители спецодежды начали шить военную экипировку

"Новости часа": СК создаст горячую линию для мобилизованных

В Москве начали производить военную экипировку

"Новости часа": мобилизованным дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

Москвичам рассказали о поддержке семей мобилизованных в столице

"Мой район. Навигатор": монтаж необычной прогулочной зоны завершили на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": в Москве возрождают эскалаторную галерею на Воробьевых горах

"Мой район. Навигатор": уличное освещение в Москве перешло на зимний режим работы

За последние годы в Москве благоустроили больше 80 километров прибрежных территорий. Сейчас полным ходом идет реконструкция Шелепихинской набережной. Она проходит по двум столичным районам: Пресненскому и Хорошево-Мневникам. Там укрепляют береговую линию и приводят в порядок инженерные коммуникации. Скоро специалисты разобьют газон на площади более десяти гектаров. Набережную озеленят, высадят липы, ивы и клены.

Шелепихинская – одна из 11 городских набережных, которые планируют благоустроить до 2026 года. Их общая протяженность превышает 25 километров. Работы пройдут на Крутицкой, Симоновской и Карамышевской набережных, в Нагатинском затоне и на Дорогомиловском полуострове. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика