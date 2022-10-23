"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроили больше 80 километров набережных

За последние годы в Москве благоустроили больше 80 километров прибрежных территорий. Сейчас полным ходом идет реконструкция Шелепихинской набережной. Она проходит по двум столичным районам: Пресненскому и Хорошево-Мневникам. Там укрепляют береговую линию и приводят в порядок инженерные коммуникации. Скоро специалисты разобьют газон на площади более десяти гектаров. Набережную озеленят, высадят липы, ивы и клены.

Шелепихинская – одна из 11 городских набережных, которые планируют благоустроить до 2026 года. Их общая протяженность превышает 25 километров. Работы пройдут на Крутицкой, Симоновской и Карамышевской набережных, в Нагатинском затоне и на Дорогомиловском полуострове. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

