"Мой район. Навигатор": в Москве возрождают эскалаторную галерею на Воробьевых горах

В Москве возрождают известный памятник конструктивизма – эскалаторную галерею 1959 года. Когда работы будут закончены, у москвичей появится возможность полюбоваться Воробьевыми горами с новой точки.

На эскалаторной галерее на улице Косыгина восстанавливают витражи, строят смотровую площадку и ресторан. Весь проект приближен к изначальному виду. Здание галереи не использовали сорок лет: в 80-е годы его признали аварийным из-за оползней.

После открытия эскалаторной галереи у жителей района Раменки появится удобный и короткий маршрут от станции метро "Воробьевы горы" до улицы Косыгина, а студенты МГУ смогут в два раза быстрее доходить до главного здания университета.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

