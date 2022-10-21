"Мой район. Навигатор": в Москве подготовили к зиме фонтаны

Московские фонтаны полностью готовы к зиме. Специалисты городского хозяйства завершили работы по консервации всех сооружений.

Сначала сотрудники слили воду из систем, очистили скульптуры и чаши. Затем демонтировали подводные фонари. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и хрупкими декоративными элементами дополнительно защищают особыми конструкциями.

Уточняется, что в течение зимы фонтаны ремонтируют и приводят в порядок к новому сезону. Также специалисты регулярно осматривают объекты, проверяют вентиляцию, очищают скульптуры от снега и наледи. Особое внимание уделяют работе дренажных насосов, которые откачивают талые воды.

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