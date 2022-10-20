"Мой район. Навигатор": электрички в столичном регионе перейдут на зимнее расписание

Электрички в столичном регионе переходят на зимнее расписание. Эта мера вводится после завершения дачного сезона и касается маршрутов, востребованность которых в этот период снижается. Новый график вступит в силу 30 октября.

Из нового расписания на Павелецком направлении уберут четыре поезда. Раньше они ходили по выходным дням – до Яганово и Михнево.

Еще два состава перестанут выходить на маршрут на Савеловском направлении. На Казанском – семь поездов, а две электрички будут курсировать с другой периодичностью.

Один поезд, следующий во Владимир, отменят на Горьковском направлении. На Киевском поменяется график у электричек до Апрелевки и Солнечной.