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Транспорт

"Мой район. Навигатор": электрички в столичном регионе перейдут на зимнее расписание

"Мой район. Навигатор": электрички в столичном регионе перейдут на зимнее расписание

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Электрички в столичном регионе переходят на зимнее расписание. Эта мера вводится после завершения дачного сезона и касается маршрутов, востребованность которых в этот период снижается. Новый график вступит в силу 30 октября.

Из нового расписания на Павелецком направлении уберут четыре поезда. Раньше они ходили по выходным дням – до Яганово и Михнево.

Еще два состава перестанут выходить на маршрут на Савеловском направлении. На Казанском – семь поездов, а две электрички будут курсировать с другой периодичностью.

Один поезд, следующий во Владимир, отменят на Горьковском направлении. На Киевском поменяется график у электричек до Апрелевки и Солнечной.

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