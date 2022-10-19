"Мой район. Навигатор": Семь новых станций столичного метро получили свои названия

Семь новых станций метро получили свои имена. Их выбрали сами жители столицы. Два голосования посвятили Бирюлевской линии, ее планируют открыть в 2026 году. Благодаря новой ветке горожане смогут добраться до "Острова мечты". В честь парка развлечений станцию назвать решили почти 65% голосов. По такому же принципу выбрали и название конечной станции. Участникам проекта понравился простой вариант "Бирюлево".

На новой Троицкой линии в ТиНАО появятся станция "Корниловская" и "Троицк". А на западе города в районе Хорошево-Мневники для пассажиров заработает платформа "Бульвар Генерала Карбышева". Новая станция Калининско-Солнцевской линии получила название "Пыхтино". Это предложение поддержали более половины респондентов.