"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать луковицы тюльпанов

Москва начинает готовиться к весне. На Манежная площадь в Тверском районе специалисты высаживают луковицы тюльпанов. Это лишь одна из локаций. Разбивают клумбы также на набережных, площадях, в скверах, парках и общественных пространствах.

Цветы распустятся к майским праздникам. Горожан будут радовать желтые бутоны в форме вытянутого бокала – это сорт "Стронг Голд", багряно-красные "Апель-дорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. Всего столичные клумбы пополнят 15 миллионов тюльпанов, общая площадь цветников составит около 200 тысяч квадратных метров.

В рамках программы по озеленению в городе высадили более 6,5 тысячи саженцев. Все они теперь именные. Акция "Подари сыну и дочке собственное дерево" с каждым годом становится все популярнее. Подать заявку для участия в проекте необходимо в течение трех лет с даты рождения ребенка. Сделать это надо на портале mos.ru.