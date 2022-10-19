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"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать луковицы тюльпанов

"Мой район. Навигатор": в Москве начали высаживать луковицы тюльпанов

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Москва начинает готовиться к весне. На Манежная площадь в Тверском районе специалисты высаживают луковицы тюльпанов. Это лишь одна из локаций. Разбивают клумбы также на набережных, площадях, в скверах, парках и общественных пространствах.

Цветы распустятся к майским праздникам. Горожан будут радовать желтые бутоны в форме вытянутого бокала – это сорт "Стронг Голд", багряно-красные "Апель-дорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. Всего столичные клумбы пополнят 15 миллионов тюльпанов, общая площадь цветников составит около 200 тысяч квадратных метров.

В рамках программы по озеленению в городе высадили более 6,5 тысячи саженцев. Все они теперь именные. Акция "Подари сыну и дочке собственное дерево" с каждым годом становится все популярнее. Подать заявку для участия в проекте необходимо в течение трех лет с даты рождения ребенка. Сделать это надо на портале mos.ru.

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Сюжет: "Мой район"
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