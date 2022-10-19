"Мой район. Навигатор": до конца года на улицах столицы высадят более тысячи деревьев

До конца года на улицах столицы высадят более тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников. Новые растения появятся на Тверской улице, Арбате, в Хамовниках, возле Павелецкого вокзала, на Кутузовском проспекте и возле стадиона "Авангард". Это один из этапов программы комплексного благоустройства города.

Для озеленения специально выбирают саженцы, которые легко адаптируются к сложным условиям мегаполиса и вписываются в уличное пространство. Их выращивают в питомниках и затем готовят к пересадке. Рабочие заранее подготавливают места для посадки с плодородным грунтом и дренажным слоем. Все это защищает корни.