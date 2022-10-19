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"Мой район. Навигатор": на ВДНХ завершился монтаж Ленты Мебиуса

"Мой район. Навигатор": на ВДНХ завершился монтаж Ленты Мебиуса

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В Останкинском районе столицы появится бесконечный маршрут. Так, на ВДНХ уже завершился монтаж Ленты Мебиуса. Необычную прогулочную зону так назвали в честь немецкого ученого, открывшего эффект объемной замкнутой кривой.

Ландшафтный аттракцион станет частью комплекса "Сад пяти чувств". Уточняется, что, например в зоне осязания, высадят сосны. Посетители испытают приятные тактильные ощущения, прикасаясь к иголкам и коре деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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