"Мой район. Навигатор": у москвичей появится новая смотровая площадка

В Москве возрождают известный памятник конструктивизма – эскалаторную галерею 1959 года. Когда работы будут закончены, у москвичей появится возможность полюбоваться Воробьевыми горами с новой точки.

На эскалаторной галерее на улице Косыгина восстанавливают витражи, строят смотровую площадку и ресторан. При этом весь проект приближен к изначальному виду.

Здание галереи не использовали 40 лет. В 1980-е годы его признали аварийным из-за оползней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

