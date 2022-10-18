Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06:10

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве возродят эскалаторную галерею 1959 года

"Мой район. Навигатор": в Москве возродят эскалаторную галерею 1959 года

"Мой район. Навигатор": московское освещение подготовили к зиме

Выставка "Железнодорожная модель" открылась в Москве

"Мой район. Навигатор": восстановление эскалаторной галереи в столице

"Торги Москвы": участки под строительство

Заключительную церемонию развода караулов прошла в Кремле

В Бибиреве завершили благоустройство сквера вдоль Мелиховской и Белозерской улиц

На поверхности Москвы-реки появились радужные следы

Из мобилизационного пункта в Музее Москвы начали выносить вещи

Дерево упало на автомобиль на севере Москвы

В Москве возрождают известный памятник конструктивизма – эскалаторную галерею 1959 года. Когда работы будут закончены, у москвичей появится возможность полюбоваться Воробьевыми горами с новой точки.

На эскалаторной галерее на улице Косыгина восстанавливают витражи, строят смотровую площадку и ресторан. При этом весь проект приближен к изначальному виду.

Здание галереи не использовали 40 лет. В 1980-е годы его признали аварийным из-за оползней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика