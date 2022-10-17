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"Мой район. Навигатор": восстановление эскалаторной галереи в столице

"Мой район. Навигатор": восстановление эскалаторной галереи в столице

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В Москве возрождают известный памятник конструктивизма – эскалаторную галерею 1959 года. На эскалаторной галерее на улице Косыгина восстанавливают витражи, строят смотровую площадку и ресторан. Весь проект приближен к изначальному виду. Здание галереи не использовали 40 лет, а в 1980-е годы его признали аварийным из-за оползней.

После открытия эскалаторной галереи у жителей района Раменки появится короткий маршрут от станции метро "Воробьевы горы" до улицы Косыгина, а студенты МГУ смогут в два раза быстрее доходить до главного здания университета.

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Сюжет: "Мой район"
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