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"Мой район. Навигатор": эскалаторная галерея на Воробьевых горах станет удобным маршрутом

"Мой район. Навигатор": эскалаторная галерея на Воробьевых горах станет удобным маршрутом

"Мой район. Навигатор": эскалаторную галерею откроют на Воробьевых горах

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У жителей района Раменки вновь появится удобный и короткий маршрут от метро до улицы Косыгина, когда на Воробьевых горах откроется эскалаторная галерея.

Этого события ждут уже 40 лет. Здание эскалаторной галереи признали аварийным из-за оползней и перестали использовать с середины 1980-х годов.

Когда его введут в эксплуатацию, студенты МГУ смогут в два раза быстрее доходить до главного здания университета, а у гостей столицы появится еще одно знаковое туристическое место.

В настоящее время в галерее специалисты укрепили грунт, установили три эскалатора, также они приводят в порядок павильоны, укладывают гранитный пол и благоустраивают территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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