"Мой район. Навигатор": эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсят витражами

Эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсят витражи, их начали устанавливать. Всего остеклят более одной тысячи квадратных метров.

На крыше вестибюля появятся смотровая площадка, с которой можно полюбоваться центром Москвы, Лужниками и Москвой-рекой. Там же откроют ресторан и сувенирную лавку.

Турникеты перед входом в галерею решили не устанавливать, чтобы это был не просто транспортный объект, но и новая столичная достопримечательность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.