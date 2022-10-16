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"Мой район. Навигатор": эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсят витражами

"Мой район. Навигатор": эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсят витражами

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Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в следующем году

Эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсят витражи, их начали устанавливать. Всего остеклят более одной тысячи квадратных метров.

На крыше вестибюля появятся смотровая площадка, с которой можно полюбоваться центром Москвы, Лужниками и Москвой-рекой. Там же откроют ресторан и сувенирную лавку.

Турникеты перед входом в галерею решили не устанавливать, чтобы это был не просто транспортный объект, но и новая столичная достопримечательность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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