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Транспорт

"Мой район. Навигатор": новый маршрут от метро для жителей района Раменки

"Мой район. Навигатор": новый маршрут от метро для жителей района Раменки

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У жителей района Раменки вновь появится удобный и короткий маршрут от метро до улицы Косыгина,
когда на Воробьевых горах откроется эскалаторная галерея. Этого события ждут уже сорок лет.

Здание эскалаторной галереи признали аварийным из-за оползней и не использовалось с середины 80-х годов. Когда его введут в строй, студенты МГУ смогут в два раза быстрее доходить до главного здания университета, а у гостей столицы появится еще одно знаковое туристическое место.

Сейчас в галерее специалисты укрепили грунт, установили три эскалатора, приводят в порядок павильоны, укладывают гранитный пол и благоустраивают территорию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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