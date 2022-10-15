"Мой район. Навигатор": в парке "Кусково" завершают благоустройство

Лучшее место для осенних прогулок в районе Вешняки – лесопарк "Кусково". Там заканчивают работы по благоустройству.

В порядок приводят все 287 гектаров. Специалисты постарались воссоздать исторический ландшафт, осовременить инфраструктуру, сохранив, при этом, экологию.

Для детей разного возраста в парке построили девять площадок с уникальным оформлением. Каждая посвящена какому-то персонажу из русских сказок.